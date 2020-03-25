https://news.day.az/society/1216030.html В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб
В Азербайджане еще у 6 человек выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией, еще один человек скончался.
Об этом передает в среду Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров.
С полным текстом сообщения можно ознакомиться по ссылке.
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