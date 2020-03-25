В Азербайджане продлены нерабочие дни

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об определении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны.

Как передает Day.Az, согласно постановлению, для работников с пятидневной рабочей неделей 29 марта-3 апреля, с шестидневной рабочей неделей 26-28 марта и 30 марта- 4 апреля определяются как нерабочие дни.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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