https://news.day.az/society/1217134.html "Мы сильны вместе!" - слова Президента Ильхама Алиева на Пламенных башнях в Баку - ВИДЕО
"Мы сильны вместе!" - слова Президента Ильхама Алиева на Пламенных башнях в Баку - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку отметил, что в знак солидарности и поддержки врачей будут проведены различные акции, а также на "Пламенных башнях", которые являются одними из современных архитектурных символов нашей страны, будет отражено отношение к врачам.
После выступления Президента Ильхама Алиева на "Пламенных башнях" были отражены слоганы "Мы сильны вместе!", "Да здравствуют азербайджанские врачи!" и "Оставайся дома, Азербайджан!".
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