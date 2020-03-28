Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку отметил, что в знак солидарности и поддержки врачей будут проведены различные акции, а также на "Пламенных башнях", которые являются одними из современных архитектурных символов нашей страны, будет отражено отношение к врачам.

После выступления Президента Ильхама Алиева на "Пламенных башнях" были отражены слоганы "Мы сильны вместе!", "Да здравствуют азербайджанские врачи!" и "Оставайся дома, Азербайджан!".