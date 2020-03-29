Андрей Малахов и другие российские журналисты призвали азербайджанцев оставаться дома

Одной из мер социальной изоляции, связанных с пандемией широко распространенного во всем мире нового типа коронавируса (COVID-19), является воздержание от выхода на улицу без острой необходимости, передает Day.Az.

К флешмобу #Evdəqal присоединились и российские журналисты.

Ряд представителей российских СМИ во главе с сотрудником телеканала "Россия-1", известным журналистом Андреем Малаховым призвал азербайджанцев оставаться дома.

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