https://news.day.az/society/1217180.html Андрей Малахов и другие российские журналисты призвали азербайджанцев оставаться дома - ВИДЕО
Андрей Малахов и другие российские журналисты призвали азербайджанцев оставаться дома - ВИДЕО
Одной из мер социальной изоляции, связанных с пандемией широко распространенного во всем мире нового типа коронавируса (COVID-19), является воздержание от выхода на улицу без острой необходимости, передает Day.Az.
К флешмобу #Evdəqal присоединились и российские журналисты.
Ряд представителей российских СМИ во главе с сотрудником телеканала "Россия-1", известным журналистом Андреем Малаховым призвал азербайджанцев оставаться дома.
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