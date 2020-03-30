https://news.day.az/society/1217952.html Улицы Баку продезинфицировали новым моющим средством - ФОТО - ВИДЕО
Улицы Баку продезинфицировали новым моющим средством - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются дезинфекционные работы со стороны Исполнительной власти города Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ИВ, сегодня с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса для очистки дорог в столице было использовано новое моющее средство.
"В эти дни целесообразно как дезинфицирование, так и мытье дорог. Поэтому впервые в Баку была проведена дезинфекция с использованием нового моющего средства на улице Джейхуна Гаджибейли. Улица была полностью обработана новым моющим средством. Эти работы будут продолжены и на других улицах и проспектах столицы", - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре