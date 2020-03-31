Правильно ли мы носим маски?

В связи с пандемией коронавируса в мире и ужесточением карантинных мер в Азербайджане, медицинские маски стали неотъемлемой частью нашей реальности. Несмотря на все утверждения соответствующих госорганов, приобрести их в аптеке все еще проблема. Однако на сегодня маски есть уже у многих, во всяком случае людей в масках стало гораздо больше.

Но правильно ли мы их носим? Как утверждают специалисты - нет.

Врач Заур Оруджев в популярном в азербайджанском сегменте Facebook социальном проекте Медпросвет" дал несколько рекомендаций по этому поводу.

1. Маска и перчатки - это не оберег. Они самим фактом присутствия мистически не защищают. Их надо правильно использовать.

2. Нет никакого смысла в резиновых перчатках, если вы ими продолжаете трогать поверхности, здороваться за руки, а затем трогаете свое лицо, глаза или основную часть маски.

3. Маску НЕ ТРОГАЙТЕ, если носите. Снимаем маску за резинки, а не за основную часть!

4. Маску нет смысла носить на подбородке или прикрывать ею только рот.

5. Снимать перчатки надо тоже правильно. Общий принцип следующий: "грязной" наружной поверхностью одной перчатки касаетесь "грязной" наружной поверхности другой перчатки и соответственно чистой трогаете чистую.

Дав эти рекомендации, врач указал, что если этого недостаточно для понимания, то в Сети достаточно видео, на которых можно увидеть воочию, как это делается на практике.

Советуем нашим читателям прислушаться к рекомендациям специалиста. В противном случае все их пробежки по аптекам и приобретение заветной медицинской маски не дадут должного результата.

Лейла Таривердиева