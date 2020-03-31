В Азербайджане социальными услугами охвачены 11700 человек

С 24 по 30 марта на call-center "142" министерства труда и социальной защиты населения поступило 20 253 обращений от жителей Баку и регионов республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Минтруда.

Из них 4555 были связаны с обращениями по оказанию социальных услуг.

Учитывая, что 2208 лиц в возрасте старше 65 лет, им стали оказываться социальные услуги на дому.

Таким образом, число обеспеченных социальными услугами достигло 11700 человек.

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