https://news.day.az/society/1218248.html В Азербайджане отложено взимание взносов за обязательную медстраховку
В Азербайджане отложено взимание взносов за обязательную медстраховку
Внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) и взимание взносов из заработной платы начнется в 2021 году, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.
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