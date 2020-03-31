В Азербайджане отложено взимание взносов за обязательную медстраховку

Внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) и взимание взносов из заработной платы начнется в 2021 году, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

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