В Азербайджане гражданам розданы просветительские материалы о коронавирусе

В целях информирования населения Азербайджана о новом виде коронавирусного заболевания (COVID-19), Центром общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) министерства здравоохранения была проведена просветительская акция.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках акции, в крупных супермаркетах города Баку были розданы просветительские материалы, в которых отражена информация о коронавирусе SARS-CoV-2, о симптомах и признаках опасного заболевания COVID-19, вызванного этим вирусом, а также важные рекомендации по защите от этого инфекционного заболевания.

В то же время, клиентам, совершающим покупки, были представлены буклеты и листовки о важности соблюдения особого карантинного режима и правил самоизоляции, инструкции по правильному мытью рук и ношению медицинской маски, а также об особенностях, отличающих данную инфекционную болезнь от сезонного гриппа и простуды.

Просветительские печатные материалы также были представлены в Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения и в Азербайджанское общество красного полумесяца.

Следует отметить, что на основе рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения, ЦОЗР были подготовлены и изданы соответствующие информационные материалы, охватывающие методы профилактики и защиты от распространения нового вида коронавируса.

Публикации, с целью обеспечения доступности материалов, находятся в свободном доступе на официальном новостном портале о коронавирусе в Азербайджане, а также размещены в базе данных о коронавирусе на сайте ЦОЗР.