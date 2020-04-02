https://news.day.az/society/1218987.html Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, передает в четверг Day.Az.
Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в своих домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания). В связи с вышеизложенным, деятельность по различным направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для обеспечения жизни и деятельности людей, прекращается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.
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