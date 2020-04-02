https://news.day.az/society/1219027.html Журналистам разрешили свободно передвигаться по Баку, Сумгайыту и Абшерону - МВД
Журналистам разрешили свободно передвигаться по Баку, Сумгайыту и Абшерону - МВД
На передвижение журналистов в Баку, Сумгайыте и Абшероне нет никаких ограничений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замначальника Главного управления общественной безопасности МВД Азиз Багишев.
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