Для посещения похорон близкого родственника необходимо свидетельство о смерти

Для участия на похоронах близкого родственника необходимо не только SMS-разрешение, но и свидетельство о смерти.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов во время программы "Hədəf" на азербайджанском телевидении (AzTV).

По его словам, для этого необходимо отправить цифру 3 на номер 8103.

"Недостаточно просто отправить SMS. Должно быть свидетельство от врача, подтверждающее смерть близкого родственника. Разрешение выдается только при наличии этого документа. Напомню, что рекомендации по проведению ограниченных похорон содержатся в предыдущих документах. Запрещается проводить поминки в местах проведения траурных церемоний. Однако посещение похорон близкого родственника - одна из наших традиций", - заявил Мамедов.

Следует отметить, что в рамках специального карантинного режима, применяемого для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничения на передвижение.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных органов и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности хозяйствующих субъектов в сложившейся ситуации, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение применить ограничения движения в стране с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.