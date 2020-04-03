В Азербайджане выявлены 43 новых факта инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлено 43 новых фактов инфицирования коронавирусом, вылечились 6 лиц, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный Штаб.

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