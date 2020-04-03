https://news.day.az/society/1219519.html В Азербайджане выявлены 43 новых факта инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлены 43 новых факта инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлено 43 новых фактов инфицирования коронавирусом, вылечились 6 лиц, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный Штаб.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре