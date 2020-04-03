На сайте icaze.e-gov.az уже зарегистрированы около 3500 человек

Портал по выдаче разрешений для выхода из дома в период карантина в Азербайджане - icaze.gov.az заработал сегодня с 10.00".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной решению Оперативного штаба от 2 апреля, сказал заместитель председателя Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Джейхун Салманов.

По его словам, на этот час на портале зарегистрированы около 3500 сотрудников организаций и структур:

"Сейчас в системе наблюдается определенная нагрузка, это связано с входом в систему граждан. Ведется работа по усовершенствованию. Сайт был разработан за короткое время, причиной стало быстрое принятие решений в связи с карантинным режимом. Но сайт не прекращает работу, несмотря на некоторую перегрузку", - сказал Салманов.

Он также отметил, что в системе разрешений могут пройти регистрацию только структуры, чья деятельность разрешена: "Просим структуры вводить данные о сотрудниках, чья деятельность разрешена".