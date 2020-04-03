Как работать с сайтом icaze.e-gov.az

Подготовлена видеоинструкция по работе с сайтом icaze.e-gov.az.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, в видеоинструкции содержится информация об использовании "Системы получения разрешений и мониторинга", передает Day.Az.