https://news.day.az/society/1219691.html Как работать с сайтом icaze.e-gov.az - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
Как работать с сайтом icaze.e-gov.az - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
Подготовлена видеоинструкция по работе с сайтом icaze.e-gov.az.
Как сообщили АПА в Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, в видеоинструкции содержится информация об использовании "Системы получения разрешений и мониторинга", передает Day.Az.
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