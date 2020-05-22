https://news.day.az/society/1237774.html Обсуждаются вопросы в связи с призывом на военную службу - Ибрагим Мамедов
Обсуждаются вопросы в связи с призывом на военную службу - Ибрагим Мамедов
На данном этапе обсуждаются вопросы в связи с призывом на военную службу.
Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, информация в связи с этим будет предоставлена в свое время.
"Призыв на военную службу - процесс периодический. Штаб вынесет решение по данному вопросу, когда придет время очередного призыва на военную службу", - сказал Мамедов.
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