Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане проведено 6 659 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 22-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 259 155 тестов.