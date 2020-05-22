Сахиль Бабаев: ведутся работы по открытию еще 5 центров DOST

В ближайшие месяцы в Бинагадинском районе города Баку откроется новый центр DOST. Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, в ближайшие несколько лет планируется значительное расширение сети центров DOST, будет обеспечено создание новых центров в Баку и по всей стране.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на коллегиальном заседании сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"В настоящее время ведутся работы по открытию еще пяти центров DOST - в Бинагадинском, Абшеронском, Губинском и Бардинском районах, а также в городе Сумгайыт", - заявил министр.

Отметим, что центры DOST создаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная соцпомощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур.

В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST - пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные - в других регионах республики.