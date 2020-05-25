За период пандемии в Азербайджане были освобождены более 600 заключенных

В Азербайджане за период пандемии были освобождены 624 заключенных, 310 арестованных лиц были отпущены под домашний арест.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр юстиции Фикрет Мамедов сказал на оперативном совещании в формате видеоконференции с участием руководства Пенитенциарной и медицинской служб, начальников пенитенциарных учреждений, а также других соответствующих должностных лиц министерства.

Министр подчеркнул, что деятельность Пенитенциарной службы должна строиться строго в соответствии с указаниями главы государства, и существующие недочеты и недостатки в этой сфере должны быть устранены: "Некоторые сотрудники халатно относятся к должностным обязанностям, допускаются нарушения, которые создают условия для коррупции или других негативных явлений, что вызывает недовольство и жалобы граждан. За последние два года в связи с подобными случаями были подвергнуты дисциплинарному наказанию около 470 сотрудников Пенитенциарной службы. Из них 40 человек были освобождены от должностей или уволены из органов юстиции, материалы по двум фактам были переданы в суды".

Также Мамедов потребовал от руководителей Пенитенциарной службы и подведомственных учреждений более надежного обеспечения прав заключенных и обвиняемых лиц, строгого соблюдения правил режима и усиления воспитательной работы, дисциплины. В то же время были даны конкретные инструкции по повышению эффективности Пенитенциарной и медицинской служб, усовершенствованию кадровой работы, повышению профессионализма и чувства ответственности сотрудников, усилению эффективного контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Была доведена до внимания необходимость по усилению прозрачности и общественного контроля в этой сфере.