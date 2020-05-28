В этом году не будут проводиться экзамены по специальным навыкам по некоторым специальностям

Государственный экзаменационный центр обратился к желающим поступить на требующие специальные навыки специальности в вузах и ссузах.

Как сообщили в Day.Az в ГЭЦ, в этом году не будут проводиться экзамены по специальным навыкам для поступления на некоторые специальности высших и средних специальных учебных заведений.

Не будут проводиться экзамены по специальным навыкам по некоторым специальностям V группы, конкурс будет проводиться только на первом этапе приемных экзаменов (на выпускных экзаменах выпускников текущего года), на основании набранных абитуриентом итоговых баллов. Кроме того, в связи с инфекцией COVID-19 на экзаменах по специальным навыкам для 2020/2021 учебного года будут применены временные ограничения.

Для поступления на бакалавриат в вузы на 2020/2021 учебный год по специальностям "Учитель музыки", "Учитель изобразительного искусства", "Учитель физического воспитания и допризывной подготовки", "Тренер" экзамены по специальным навыкам проводиться не будут. Конкурс будет проведен на основе итогового балла, набранного на I этапе вступительного экзамена (выпускной экзамен для выпускников текущего года).

Желающие поступить в Азербайджанскую государственную академию художеств, Азербайджанский Государственный Университет культуры и искусств и Азербайджанский университет архитектуры и строительства абитуриенты сдадут экзамен только по рисованию.

Абитуриенты, желающие поступить на специальность "Дизайн" в других вузах, экзамены по специальным навыкам не сдадут. Эти абитуриенты будут участвовать в конкурсе по специальности "Дизайн" только на основе итогового балла, набранного на I этапе вступительного экзамена (выпускной экзамен для выпускников текущего года).

Также будет сокращено количество экзаменационных предметов по другим специальностям, требующим специальных навыков.