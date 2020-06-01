Главный инфекционист: В Азербайджане неношение масок привело к введению штрафов

В связи с тем, что люди не сознают возложенную на них социальную ответственность, появилась необходимость введения штрафов за неношение медицинских масок в определенных местах, сказал в понедельник Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает Day.Az.

По его словам, в Азербайджане ужесточаются штрафные санкции за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти: "В Китае для пресечения коронавируса людям один раз в неделю разрешалось выходить на улицу за покупками. Эти меры в Азербайджане не вводятся, и предусмотрены всего лишь штрафы за неношение медицинских масок. Это произошло в результате невыполнения данного условия большим количеством людей в стране. В результате в стране стали фиксироваться трехзначные случаи инфицирования. В Азербайджане в течение дня уже фиксируются свыше 200 случаев заражения. Поскольку пандемия продолжается, и лекарственного препарата для лечения коронавирусной инфекции и вакцины еще нет, борьба с вирусом должна стать повседневным образом жизни каждого человека".