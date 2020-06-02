В Азербайджане выявлено 273 случая инфицирования коронавирусом, 56 вылечившихся, 3 скончались.

Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались три гражданина 1943, 1954 и 1956 года рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 5 935 случаев инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 564, скончался 71 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 300 лиц, из которых состояние 50 человек оценивается как тяжелое, 73 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса был проведен 309 901 тест.