В Баку женщины-полицейские участвуют в рейдах в отношении тех, кто не носит маски

В Баку в соответствии с требованиями законодательства сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в местах, где транспортный поток и население интенсивные.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в отношении тех, кто игнорирует правила, не соблюдает требования, принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.

К рейдам также привлечены женщины-полицейские.