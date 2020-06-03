https://news.day.az/society/1241043.html В Баку женщины-полицейские участвуют в рейдах в отношении тех, кто не носит маски - ФОТО
В Баку женщины-полицейские участвуют в рейдах в отношении тех, кто не носит маски - ФОТО
В Баку в соответствии с требованиями законодательства сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия в местах, где транспортный поток и население интенсивные.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в отношении тех, кто игнорирует правила, не соблюдает требования, принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.
К рейдам также привлечены женщины-полицейские.
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