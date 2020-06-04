Нельзя допустить, чтобы угроза коронавируса обернулась катастрофой для страны

Недисциплинированность, нарушения правил карантинного режима приводят к плохим результатам, в результате мы видим, что за последние дни в Азербайджане увеличилось число новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Life народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

"Недавно, все мы были свидетелями того, как был нарушен карантинный режим на Площади Фонтанов, где собралась огромная толпа молодежи без медицинских масок, которые абсолютно не соблюдали социальную дистанцию. А вопиющий случай в метро, когда пассажиры тоже были без медицинских масок. Такие факты и приводят к увеличению числа инфицирования. Наша сознательность, неукоснительное исполнение всех указаний, о которых нам неоднократно говорят - только это может спасти нас от широкого распространения инфекции. Нам ни в коем случаи нельзя допустить, чтобы эта угроза обернулась катастрофой для нашей страны. Все в наших силах, и сейчас все зависит от того насколько слаженно, ответственно и сознательно мы отнесемся к мерам карантинного режима и будем их выполнять", - отметил народный писатель.

По последним данным, в Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались пять человек - 1954, 1955, 1956, 1973 и 1978 года рождения. Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет минимум на 200 человек. К сожалению, если раньше бытовало мнение, что от коронавируса больше страдают пожилые люди, то, как показал сегодняшний день, жертвами стали 42-х и 47-и летние люди.

На сегодня в стране выявлено 6 260 случаев инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 665, скончалось 76 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжают лечение 2 519 человек, из которых состояние 61 пациента оценивается как тяжелое, 78 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

На сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине были высказаны предложения о приостановлении послаблений и повторном введении жестких мер карантина. К сожалению, после смягчения режима безответственность и недисциплинированность некоторых граждан, систематическое нарушение карантина, приводит к необходимости применения этих мер. В частности, запланировано введение серьёзных ограничений в связи с выходом на улицу в выходные и праздничные дни - полный запрет на движение общественного и частного транспорта, закрытие торговых и других объектов. Граждане могут закупать продукты на 48 часов. В эти дни на улицу будет разрешено выходить только получив СМС-разрешение в связи с состоянием здоровья. Все нарушители режима карантина будут оштрафованы.