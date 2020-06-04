ГЭЦ Азербайджана разработал программное обеспечение для проведения онлайн-экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана разработал специальное программное обеспечение "ProctorDİM" для проведения онлайн-экзаменов.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

С момента запуска программы видеокамера начинает наблюдать за экраном пользователя, а также самим пользователем, и весь экзаменационный процесс снимается на видео и переправляется затем в центр.

За процессом сдачи экзамена в режиме онлайн наблюдают контролеры.

По завершении экзамена пользователь получает информацию о набранных баллах.

Для тестирования программного обеспечения подготовлена пробная версия экзамена по азербайджанскому языку (государственному языку) для учащихся 11-х классов, обучение которых ведется не на азербайджанском языке.

Желающие принять участие в пробном онлайн-экзамене должны пройти регистрацию в "личном кабинете" на странице ГЭЦ по ссылке https://eservices.dim.gov.az/elimt/BurSinaq.

Участие в экзамене бесплатное.

Регистрация проводится 4 июня с 11:30 до 17:00.

Экзамен планируется провести 5 июня в три сеанса - в 11:00, 12:00 и 13:00. В каждом сеансе пока планируется участие 100 пользователей.

Для участия в пробном онлайн-экзамене пользователь должен скачать и установить на свой компьютер программу ProctorDİM https://otk.az/ProctorDIM/ProctorDIM.zip