https://news.day.az/society/1241395.html Рамин Байрамлы: В Азербайджане могут быть введены 2-3-дневные ограничения
Рамин Байрамлы: В Азербайджане могут быть введены 2-3-дневные ограничения
Вполне вероятно введение 2-3-х дневных ограничений в последующие недели в выходные и ближе к праздничным дням.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
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