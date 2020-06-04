Рамин Байрамлы: В Азербайджане могут быть введены 2-3-дневные ограничения

Вполне вероятно введение 2-3-х дневных ограничений в последующие недели в выходные и ближе к праздничным дням.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

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