Получить адресную социальную помощь будет легче

Смягчаются условия социальной помощи, упрощается доступность, расширяется охват.

Принятый в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева новый законопроект "О внесении изменений в закон "Об адресной государственной социальной помощи" служит смягчению условий программы социальной помощи и расширению ее охвата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в документе отмечено 11 изменений в 5-ю статью Закона и новая редакция 10-й статьи.

Одним из предполагаемых нововведений является то, что изменения в составе семьи и отсутствие информации об этом изменении не повлечет за собой отказа от назначения социальной помощи или прекращения выплаты назначенной помощи семье. То есть, будет учтено не изменение состава семьи, а изменение доходов. Также продлевается срок предоставления информации об изменениях в доходах семьи. Семья сможет сообщить об этом с 5 до 15 рабочих дней.

В проекте также предусматривается создание механизма для привлечения семьи к самозанятости.