Стал известен порядок работы СМИ в регионах со специальным карантинным режимом

В городах и районах, где действует специальный карантинный режим, деятельность СМИ предусмотрена в полном составе.

Как сообщает Day.Az, это отражено в соответствующем изменении в постановление Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению специального карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района".

Отметим, число сотрудников по некоторым сферам работ и услуг, деятельность которых разрешена на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района не должно превышать 50 процентов от общего числа работников.