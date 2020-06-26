https://news.day.az/society/1248051.html В Азербайджане провели свадьбу во время карантина - полиция задержала гостей - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане провели свадьбу во время карантина - полиция задержала гостей - ФОТО - ВИДЕО
Оштрафованы организаторы свадьбы в Зардабском районе.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в селе Алыджанлы Зардабского района около 25 человек организовали свадьбу, грубо нарушив требования особого карантинного режима.
Сотрудники Зардабского районного отделения полиции задержали 14 участников мероприятия. В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 211 Кодекса административных проступков, решением суда они оштрафованы на 100 манатов.
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