Карантинные меры приняты по причине того, что государство беспокоится о нашей безопасности, бережет наше здоровье, сказала Trend заслуженная артистка Азербайджана, балетмейстер-постановщик Государственного академического музыкального театра Елена Агаева, передает Day.Az.

"Мы все сейчас на одном корабле - корабле карантина, и поэтому мой призыв и призыв моего супруга (прим. - заслуженный артист Азербайджана, главный балетмейстер театра Закир Агаев) - в обязательном порядке следовать тем правилам, которые приняло наше государство. Знаю, что сейчас много заразившихся, близкая знакомая нашей семьи тоже переболела. Хочу сказать тем, кто ошибочно полагает, что вируса нет - болезнь есть, и она очень коварна.

Мы с супругом соблюдаем абсолютно все правила. У нас много внуков, мы, безусловно, скучаем по ним, однако в сложившейся ситуации сократили общение даже с ними.

Считаю верным ужесточение карантинного режима в ситуации, когда число зараженных инфекцией возрастает. И мы должны следовать всем требованиями карантина, чтобы как можно быстрее выйти из создавшейся ситуации. Безусловно, народ должен проявить сознательность. Все принятые меры направлены исключительно на наше благо, государство заботится о нашем здоровье. Да, мы не привыкли жить в таком режиме, но необходимо набраться терпения, это же не на всю жизнь, а временно. Вообще же терпение - очень хорошее качество", - сказала Агаева.

По ее словам, несмотря на то, что театр сейчас закрыт, артисты постоянно на связи друг с другом.

"Мы каждый день общаемся с солистами труппы, у нас идет переписка. Ежедневно связываемся, обсуждаем творческие планы, делимся какими-то новостями. Конечно, все очень скучают, ведь театр - это наша семья. Проводим онлайн-встречи, снимаем видеоролики о балете, о том, как солисты продолжают заниматься в домашних условиях. Конечно, у нас большие планы на будущее, много нереализованных проектов, которые ждут своего часа. Мы все надеемся на самое лучшее, что театры скоро откроют двери для своих зрителей, все с огромным нетерпением ждем этого момента", - добавила заслуженная артистка.