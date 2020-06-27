Для пересечения карантинного поста разрешения недостаточно

"На прошлой неделе я обратился к гражданам с просьбой не ехать в районы из-за ужесточения карантинного режима".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев.

Однако, по его словам, в регионах наблюдается большой наплыв людей:

"Большинство из них были возвращены с постов. Некоторые пытались попасть в районы по грунтовым дорогам и добились своего. Мы постараемся предотвратить подобные случаи с помощью технических средств. Если автомобиль, пересекший один пост, не был замечен в другом, это значит, что водитель ехал по грунтовой дороге. Эти автомобили и их водители будут выявлены".



К.Алиев сказал, что согласно решению Оперативного штаба разрешена деятельность ряда сфер:

"Это, в свою очередь, означает свободное перемещение определенного количества автомобилей. Я хотел бы сказать, что те, кто имеет разрешение передвигаться на автомобиле, должны иметь при себе командировочный лист для пересечения поста, в противном случае они будут возвращены. Также тем, кто едет в командировку, не следует пытаться брать с собой членов семьи".