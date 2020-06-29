Российский журнал рассказал о подвиге азербайджанских нефтяников в годы Великой отечественной войны

В издающемся в России журнале "Нефть и жизнь" опубликована статья профессора Азербайджанского технического университета, доктора химических наук Мир-Юсифа Мир-Бабаева "Кровь моторов" для победы", посвященная роли азербайджанской нефти в Великой Отечественной войне.

Мир-Юсиф Мир-Бабаев - нефтехимик, автор множества научных трудов и книг по истории нефтяной промышленности, в том числе "Краткой истории азербайджанской нефти".

В статье отмечено, что к началу ВОВ нефтедобыча в Азербайджане переживала подъем.

В 1941 г. нефтяники Азербайджана дали стране более двух третей всей нефти. Бакинская нефть в наибольшей мере способствовала успешному решению таких первостепенных народно-хозяйственных задач, как развитие автомобильного, воздушного, морского и речного транспорта, механизации сельскохозяйственных работ и электрификации СССР.

Роль азербайджанской нефти в период Второй Мировой войны и успешной победе над фашизмом подчеркивали выдающиеся политические и военные деятели того периода: И.В. Сталин, Н.К. Байбаков, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, С.М. Будённый, Ф.И. Толбухин, Уинстон Черчилль и др.

В своей книге "Моя родина - Азербайджан" сталинский нарком, легенда советского нефтегазового дела Николай Байбаков пишет: "В летописи героических свершений советских людей в годы Великой Отечественной войны заметное место занимают труженики нефтяной промышленности Азербайджана. Их вклад в дело победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками поистине неоценим. День и ночь, нередко по несколько суток подряд, несли они фронтовую вахту на промыслах и нефтеперерабатывающих заводах. "Кровь моторов" - бакинское горючее непрерывным потоком отправлялось в действующую армию. На протяжении военных лет азербайджанская нефтяная промышленность поставляла фронту и тылу около 75% всех нефтепродуктов".

Необходимо особо подчеркнуть самоотверженность азербайджанских женщин, трудившихся в годы войны в нефтяной промышленности: они составляли тогда половину всех тружеников этой области. К примеру, пять крупных нефтепромыслов из восьми в тресте "Орджоникидзенефть" возглавляли женщины - Медина Везирова, Антонина Бакулина, Сугра Гаибова, Сакина Кулиева, Анна Плешко; а в тресте "Лениннефть" во главе промысла стояла София Крючкина.

Отметим, что в условиях временной потери важных центров машиностроения и заводов военной промышленности на западе СССР, Баку превратился в один из мощных арсеналов Советских Вооружённых Сил. Бакинский район являлся главным нефтяным резервуаром всей страны, основным источником снабжения боевой техники действующей армии горючим: до 75% всей нефтедобычи страны и до 90% производства авиационного бензина приходилось на его долю. Баку обеспечивал Военно-Морские Силы СССР сортовыми горюче-смазочными материалами.

Ввиду того, что в первые месяцы войны положение на фронте становилось все драматичнее (немецкие войска оккупировали часть СССР, подошли к Москве, стали угрожать Кавказу) Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР принял решение о перебазировании на Восток крупных заводов, предприятий и техники; особо это касалось нефтяной промышленности. Враг рвался к бакинской нефти. В начале 1942 г. немецкое командование спланировало спецоперацию "Блау", основной целью которой была бакинская нефть и далее - нефтяные месторождения Ирана и Ирака, откуда предполагалось открыть путь в Индию. Эксперты объясняли Гитлеру, что Германия не сможет успешно продолжать войну, не получив доступа к кавказской (бакинской и грозненской) нефти.

Гитлер это прекрасно понимал. Верховное главнокомандование вооруженных сил вермахта и сам начальник штаба командования Кейтель при разработке планов нападения на СССР усиленно отмечали пункт "Кавказ и бакинская нефть". Еще в мае 1941 г. штаб однозначно решил, что "Германия может покрыть свою потребность в нефти только за счет Кавказа".

В оперативные группы по выполнению директивы ГКО СССР о перебазировании нефтяной техники Баку вошли опытные специалисты-нефтяники: С.А. Везиров, М.А. Евсеенко, С.А. Оруджев, Э.А. Тагиев, Ф.С. Половин, В.С. Фёдоров, А.И. Сорокин, С.С. Апряткин, Н.С. Бывших, Л.И. Лобода, Г.Л. Лещенко и др. Задача предстояла сложнейшая: бакинцы, непривычные к суровому северному климату, снимались с родных мест и двигались на Восток, к непредсказуемым трудностям. Однако, уже в течение двух-трёх месяцев все девять основных бакинских контор бурения, нефтеразведочные, нефтестроительные тресты, трубные базы и другие нефтяные предприятия со своим личным составом, механизмами и оборудованием были перемещены на Восток. Около 10 000 азербайджанских нефтяников, большинство с семьями, организованно выехали в восточные регионы СССР.

То есть, весь цвет нефтяной промышленности Азербайджана (прославленные бакинские мастера эксплуатационного и разведочного бурения, крупные командиры нефтяного производства, высококвалифицированные инженерно-технические и опытные партийные работники, мастера по добыче нефти и ремонту скважин) начал осваивать "Второй Баку".

Уже в 1944-1945 гг. на Урале, в Татарии, Башкирии, Куйбышевской области и Туркменистане забили первые фонтаны нефти, в открытии и эксплуатации которых большую роль сыграл самоотверженный труд азербайджанских геологов, буровиков и инженеров. К примеру, благодаря большой энергии, инициативе и личному вкладу директора Бакинской экспериментальной конторы турбинного бурения Эюба Тагиева (1912-1967 гг.) турбинное бурение, зародившееся в Баку, получило широкое распространение на Урале, а затем и во всем Советском Союзе.

Война настоятельно требовала увеличение выпуска высокооктанового бензина; эта задача была успешно решена производством авиабензина из лигроина путем вторичной перегонки. Азербайджанские ученые совместно с нефтяниками усердно работали на оборону страны: в Баку было организовано производство водорода для аэростатов и церезина для артиллерии, разработаны рецептуры и налажено производство авиационного, а также светлого и чёрного артиллерийских лаков, маскировочных покрытий для промышленных объектов, толуола для изготовления взрывчатки и бутылок с зажигательной смесью (так называемых "коктейлей Молотова").

Небезинтересный факт: с легкой руки У. Черчилля, мамедалиевскую смесь на Западе стали называть "коктейлем Молотова" (впервые именно заместитель председателя ГКО В.М. Молотов представил Черчиллю эту взрывчатую смесь азербайджанского ученого - Юсифа Мамедалиева). Эти коктейли были популярны на войне так же, как и легендарные "катюши". После войны, в недалеком будущем эта смесь станет основой такого грозного оружия как напалм.

В целом, в период с 1941 по 1945 гг. в СССР было добыто 110,6 млн тонн нефти, из них 75,2 млн тонн (68%) приходилось на долю Баку. А за весь период Второй Мировой войны (1939-1945 гг.) в СССР было добыто 172 млн тонн нефти, из них на долю Баку приходилось 118,9 млн тонн (69%).

Руководство СССР высоко оценило подвиг азербайджанских тружеников в годы войны: орденами и медалями СССР были награждены 1 118 бакинских нефтяников, в т.ч. орденом Ленина - 39 человек, орденом Трудового Красного Знамени - 704 и орденом "Знак Почета" - 104 человека. Высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот" были удостоены С.А.Везиров - начальник объединения "Азнефтекомбинат" (он был первым азербайджанцем, возглавившим это объединение в годы войны), Р.Г.Исмайлов - начальник объединения "Азнефтезаводы", Б.К. Бабазаде - главный геолог треста "Азизбековнефть", Г.Б.Алиев - мастер конторы капитального ремонта скважин треста "Сталиннефть", Уста Баба Пир Мамед - директор конторы бурения треста "Бузовнынефть" и буровой мастер Рустам Рагимов.

Такова краткая характеристика роли, которую сыграла азербайджанская (бакинская) нефть в Великой Отечественной войне и приведшая советский народ к героической победе над врагом.

В заключение приведём слова выдающегося полководца, Маршала Советского Союза Жукова Г.К.: "Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашей Родины и для быстрой победы над врагом".