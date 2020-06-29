В Азербайджане завершился проект REACT-C19

19 азербайджанских врачей, участвующих в проекте REACT-C19, завершили свою работу в Баку и регионах, сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Участвующим в проекте врачам были вручены сертификаты.

Отметим, что проект, реализуемый в рамках мер по борьбе с COVID-19 с целью повышения основных навыков в больницах, длился 3 месяца.

Напомним, что проект был нацелен на ускоренное развитие основных навыков в больницах, выделенных в регионах для лечения больных, заразившихся новым типом коронавируса.

В каждом из четырех составов азербайджанских врачей, приехавших из Турции, были представлены специалисты по предотвращению и контролю инфекции, триажу, управлению случаями заражения, и SARS. Эти специалисты прошли тренинги в избранных университетах Турции, обрели практический опыт по этим сферам, и получили соответствующие инструкции.