В Азербайджане в 28 городах и районах пройдут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2-3 июля проведет очередные выпускные (приемные) экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

Экзамены начнутся в 11:00 в 28 городах и регионах республики.

Допуск участников завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

В экзаменах 2 июля ожидается участие 13 450, а 3 июля - 15 526 человек, в общей сложности - 28976 учащихся (абитуриентов).