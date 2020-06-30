https://news.day.az/society/1249259.html В Азербайджане в 28 городах и районах пройдут выпускные экзамены - ДАТЫ
В Азербайджане в 28 городах и районах пройдут выпускные экзамены - ДАТЫ
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2-3 июля проведет очередные выпускные (приемные) экзамены для 9-х и 11-х классов, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.
Экзамены начнутся в 11:00 в 28 городах и регионах республики.
Допуск участников завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.
В экзаменах 2 июля ожидается участие 13 450, а 3 июля - 15 526 человек, в общей сложности - 28976 учащихся (абитуриентов).
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