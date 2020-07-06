https://news.day.az/society/1251089.html Тест на COVİD-19 можно будет сдать не только в Баку - Рабочая группа Минздрава
Тест на COVİD-19 можно будет сдать не только в Баку - Рабочая группа Минздрава
Проводится оценка необходимости создания пунктов COVİD-19 в городах и регионах Азербайджана вдобавок к столичным.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Набиль Сеидов - член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с COVİD-19.
Напомним, что пока пункты COVİD-19 функционируют только в Баку. Сеидов отметил, что готов план по привлечению к процессу обследования и лечения коронавируса поликлиник и других городов и районов.
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