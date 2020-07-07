Утверждена сумма расходов на обучение на уровне бакалавриата и основного медицинского образования

Утверждена сумма ежегодных расходов на обучение по госзаказу по отдельным специальностям высших учебных заведений на уровне бакалавриата и основного (базового высшего) медицинского образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабинет министров внес соответствующее изменение в постановление "О применении нового механизма финансирования по степени магистратуры в высших учебных заведениях и Национальной академии наук Азербайджана".