https://news.day.az/society/1251769.html В Габале начался пожар, к тушению привлечены вертолеты
В Габале начался пожар, к тушению привлечены вертолеты
В труднодоступной горной местности недалеко от села Тиканлы Габалинского района начался пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны, 2 вертолета Авиационного отряда, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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