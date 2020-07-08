В Габале начался пожар, к тушению привлечены вертолеты

В труднодоступной горной местности недалеко от села Тиканлы Габалинского района начался пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны, 2 вертолета Авиационного отряда, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.