Названо число больных с коронавирусом, проходящих лечение в домашних условиях

"В связи с высокой плотностью населения и большим числом случаев заражения в Баку для облегчения работы "Скорой помощи" началось лечение больных в домашних условиях при помощи поликлиник".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Руководитель аппарата Минздрава сказал, что в Баку 10 202 человека проходят лечение в домашних условиях: "Среди них есть люди, которые болезнь переносят без симптомов, с легкими симптомами и результаты тестов которых оказались отрицательными. Применять этот порядок в регионах пока нет необходимости".