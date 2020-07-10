Медики, ведущие борьбу с короновирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой

Медработники, ведущие борьбу с коронавирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов, передает Day.Az.

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