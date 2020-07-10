https://news.day.az/society/1252508.html Медики, ведущие борьбу с короновирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой - минздрав Азербайджана
Медики, ведущие борьбу с короновирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой - минздрав Азербайджана
Медработники, ведущие борьбу с коронавирусом, максимально обеспечиваются защитной одеждой.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов, передает Day.Az.
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