В Гобустане сель нанес серьезный ущерб инфраструктуре и частным хозяйствам

Сель, сошедший на село Поладлы Гобустанского района после обильных дождей, нанес серьезный ущерб сельчанам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате стихии, произошедшей вечером 11 июля, затоплено более 20 частных домов, разрушены сельские дороги, улицы покрыты толстым слоем ила.

Сель разрушил небольшой мост над рекой Пирсаат, повредил большой мост, смыв одну из опор. В результате стихии вышли из строя линии газопровода, электричества и связи, повалены столбы и деревья.

Представители районной комиссии чрезвычайных ситуаций осмотрели с зоной стихии, выслушали граждан. Начаты работы по устранению последствий стихии.