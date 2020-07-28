https://news.day.az/society/1257045.html Страшное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие - ФОТО
Страшное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие - ФОТО
В Абшеронском районе минувшим вечером произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в городе Хырдалан.
В остановившийся из-за неисправности на левой полосе дороги автомобиль марки "Тофаш" на большой скорости врезался автомобиль марки "Нива".
В результате ДТП пострадали оба водителя. При аварии повреждения получил также автомобиль марки Changan.
Выясняются обстоятельства аварии.
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