Страшное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие

В Абшеронском районе минувшим вечером произошло ДТП. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в городе Хырдалан. 

В остановившийся из-за неисправности на левой полосе дороги автомобиль марки "Тофаш" на большой скорости врезался автомобиль марки "Нива".

В результате ДТП пострадали оба водителя. При аварии повреждения получил также автомобиль марки Changan.  

Выясняются обстоятельства аварии.  