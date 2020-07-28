Страшное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие

В Абшеронском районе минувшим вечером произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в городе Хырдалан.

В остановившийся из-за неисправности на левой полосе дороги автомобиль марки "Тофаш" на большой скорости врезался автомобиль марки "Нива".

В результате ДТП пострадали оба водителя. При аварии повреждения получил также автомобиль марки Changan.

Выясняются обстоятельства аварии.