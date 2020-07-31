https://news.day.az/society/1258185.html Жителей Баку просят не выходить на улицу завтра - Предупреждение
Жителей Баку просят не выходить на улицу завтра - Предупреждение
Завтра, с утра 1 августа, на главных улицах, проспектах и дорогах в центре Баку и столичных поселков в очередной раз будут проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Об этом Day.Az сообщили в коммунальных структурах столицы.
Учитывая определенную токсичность используемых веществ, жителей просят не выходить на улицу в указанную дату, если не возникнет серьезная необходимость.
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