Представитель ВОЗ: Если мы не будем следовать правилам, скорость распространения коронавируса увеличится

"До сегодняшнего дня в мире от COVID-19 скончались 660 тысяч человек".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Давид Новилло Ортиз.

По его словам, борьба должна продолжаться: "После очень жестких карантинных мер люди устали и хотели вернуться к нормальной жизни. Поэтому в некоторых европейских странах наблюдается рост числа случаев повторного заражения. Но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить заражение. Болезнь еще не исчезла. Если мы не будем следовать правилам, скорость распространения коронавируса увеличится, что повлияет на нашу жизнь. Для этого очень важно, чтобы люди изолировались и избегали контактов".