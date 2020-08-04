МВД о том, при каком условии можно поехать в районы

Министерство внутренних дел (МВД) сообщило о том, как будут регулироваться поездки в районы с 5 августа.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы министерства, полковник полиции Эхсан Захидов, запрет на въезд-выезд в города и районы, в которых введен ужесточенный особый карантинный режим, остается в силе, передает Day.Az.

"Въезд-выезд в Баку и Сумгайыт тоже будет регулироваться в прежнем порядке. Как и раньше, на въезде-выезде в города и районы, в которых введен ужесточенный особый карантинный режим, будут функционировать полицейские посты. Граждан будут пропускать в районы только на основании командировочных листов, выданных руководством государственных структур или частных учреждений. Эти командировочные листы будут строго проверяться и если кто-то попытается злоупотреблять этим, в их отношении будут приняты меры", - сказал он.

Э.Захидов добавил, что все эти меры принимаются для обеспечения здоровья и безопасности граждан.