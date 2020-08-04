Меры, принимаемые азербайджанским государством в период пандемии, направлены исключительно во благо и на защиту здоровья населения страны, сказал во вторник Trend Life народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов, передает Day.Az.

"С начала марта в стране были задействованы все ресурсы для борьбы с коронавирусом. Учитывая сложившуюся ситуацию, были предприняты решительные и дальновидные шаги. Благодаря вовремя осуществленным мерам, среди которых - закрытие границ, отмена массовых мероприятий, закрытие мест массового скопления людей, число случаев инфицирования коронавирусом и летальных исходов не приобрело огромных масштабов, таких, какие мы могли наблюдать в других странах", - сказал народный художник Азербайджана.

Ариф Гусейнов подчеркнул, что коронавирус изменил жизнь всего мира, и нужно научиться жить в новых реалиях.

"Мы не должны расслабляться. Как мы помним, после первого смягчения карантинного режима многие наши граждане успокоились, перестали придерживаться рекомендуемых правил, и в результате число зараженных в день стало достигать около 600 человек. На сегодня мы видим положительную динамику - число зараженных уменьшилось, а вылечившихся - увеличилось. Вчера Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией принял решение о введении ряда послаблений. Так, с пятого августа отменяется система СМС-разрешений, разрешается посещение пляжей. Карантинные меры смягчаются поэтапно, с учетом ситуации, которая находится под контролем всех соответствующих структур.

И мы все должны научиться жить в новых реалиях - продолжать соблюдать правила, о которых нам многократно говорят. Если все будут следовать установленным нормам, то с каждым днем мы будем видеть положительную динамику", - сказал Гусейнов.