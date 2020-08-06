К сведению лиц, не оплачивающих штраф за нарушение карантинного режима

"К сожалению, есть люди, которые думают, что выписанные в период карантинного режима штрафы не нужно будет оплачивать после отмены карантина".

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник полиции Кямран Алиев.

Он добавил, что таких уступков не будет: "В законодательстве нет правовой нормы касательно отмены штрафов".

"Если штрафы за нарушение карантинного режима не будут уплачены в течение 3-х месяцев, в этом случае данные лица будут привлечены к общественным работам. Например, если лицо привлекалось к ответственности за нарушение особого карантинного режима в начале апреля, и прошло 3 месяца, то суд может принять решение о привлечении его к обязательным общественным работам сроком от 160 до 240 часов. Также предусмотрен административный арест сроком на 3 месяца", - сказал Кямран Алиев.