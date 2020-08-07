В Азербайджане для медработников запущены новые тренинги
В рамках первого этапа проекта "Инициатива солидарности во имя здоровья", реализуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) при финансовой поддержке Европейского союза в Центре общественного здравоохранения и реформ минздрава Азербайджана стартовали тренинги.
Как сообщает Day.Az в представительстве ВОЗ в Азербайджане, целью данного проекта является предотвращение чрезвычайных случаев в сфере общественного здравоохранения стран Восточного партнерства, расширение возможностей готовности и борьбы с такими случаями.
Отметим, что для поддержки в борьбе с пандемией COVİD-19 шести странам Восточного партнерства, включая Азербайджан, ЕС выделил средства в размере 30 миллионов евро.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре