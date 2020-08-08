В Азербайджане будет разрешено проведение спортивных соревнований
С 00:00 10 августа в Азербайджане будет разрешено проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:
- Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;
- деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования;
- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- производство прочих транспортных средств;
- производство полиграфической продукции;
- изготовление ювелирных изделий;
- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
- швейное производство;
- текстильная промышленность;
- производство обуви;
- производство кожи и кожаных изделий;
- производство табачных изделий;
- производство прочей промышленной продукции.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре