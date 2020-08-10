Выплачены пенсии в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе

В Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе пенсии выплачены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий департаментом по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили. По его словам, пенсии перечислены на счета пенсионеров, прописанных в этих городах и районах.

В связи с введенным в стране особым карантинным режимом пенсионеры могут получить эти средства в банкоматах любого банка без удержания каких-то процентов.

Пенсии по другим районам республики, а также пенсии госслужащих, лиц с воинскими и специальными званиями предусмотрено выплатить 15 августа.