https://news.day.az/society/1261261.html Выплачены пенсии в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе
Выплачены пенсии в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе
В Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе пенсии выплачены.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий департаментом по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили. По его словам, пенсии перечислены на счета пенсионеров, прописанных в этих городах и районах.
В связи с введенным в стране особым карантинным режимом пенсионеры могут получить эти средства в банкоматах любого банка без удержания каких-то процентов.
Пенсии по другим районам республики, а также пенсии госслужащих, лиц с воинскими и специальными званиями предусмотрено выплатить 15 августа.
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