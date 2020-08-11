https://news.day.az/society/1261296.html Названы школы, показавшие лучшие результаты на выпускных экзаменах
Названы школы, показавшие лучшие результаты на выпускных экзаменах
Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 11 классов (в том числе приемных экзаменов для выпускников прошлых лет), проведенных 23 и 24 июля.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в то же время результатами первого этапа приемного экзамена по I-IV группам, экзамена по V группе и колледжам для выпускников 11-х классов можно ознакомиться, пройдя по линку.
По сообщению среди участников экзамена 2 человека - выпускник текущего года школы №2 города Хырдалан и выпускник 2019 года средней школы №10 города Лянкяран набрали максимальный результат - 300 баллов. Еще 23 человека набрали 297.1 балла.
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