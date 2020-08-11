Названы школы, показавшие лучшие результаты на выпускных экзаменах

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 11 классов (в том числе приемных экзаменов для выпускников прошлых лет), проведенных 23 и 24 июля.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в то же время результатами первого этапа приемного экзамена по I-IV группам, экзамена по V группе и колледжам для выпускников 11-х классов можно ознакомиться, пройдя по линку.

По сообщению среди участников экзамена 2 человека - выпускник текущего года школы №2 города Хырдалан и выпускник 2019 года средней школы №10 города Лянкяран набрали максимальный результат - 300 баллов. Еще 23 человека набрали 297.1 балла.